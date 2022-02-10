Прокуратура США опасается бегства Ильи Лихтенштейна в РФ и просит оставить его под стражей

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Сторона обвинения просит суд столичного округа Колумбия не освобождать под залог Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, обвиняемых в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году, поскольку прокуратура опасается, что они могут скрыться от американского правосудия в России. Это следует из документов, поступивших в четверг в электронную базу данных суда.

"Лихтенштейн родился России и имеет двойное гражданство России и США", - отметила сторона обвинения. "Россия не выдает своих граждан. Если Лихтенштейну удастся сбежать в России, он может на неопределенно долгий срок избежать судебного преследования в Соединенных Штатах. Брак Морган с Лихтенштейном позволил бы ей тоже претендовать на российское гражданство", - считают в прокуратуре.

"Обвиняемые должны продолжать оставаться под стражей без освобождения их под залог до тех пор, пока идет судебный процесс по этому делу", - убеждена сторона обвинения.

Во вторник окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк распорядился отпустить имеющего американское и российское гражданство Лихтенштейна под залог в $5 млн. Для американки Морган сумма залога была установлена в размере $3 млн. Однако позднее суд в Вашингтоне временно отменил решение нью-йоркского суда, удовлетворив ходатайство стороны обвинения, которая требовала оставить обвиняемых под стражей на том основании, что "есть значительный риск" того, что они предпримут попытку скрыться от правосудия. В среду сторона защиты вновь попросила суд в Вашингтоне отпустить супругов под залог в соответствии с условиями, предписанными решением суда в Нью-Йорке. Как считают адвокаты, у Морган и Лихтенштейна "нет причин бежать".

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало биткойны на сумму, эквивалентную $3,6 млрд, украденные во время кибератаки на Bitfinex, а общая сумма похищенных тогда средств оценивается в $4,5 млрд. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.

Лихтенштейн переехал в США с родителями в 1994 году и с тех пор проживает там.