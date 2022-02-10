В Подмосковье прокуратура проводит проверку из-за оставления двух детей дома без присмотра

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту оставления младенца и трехлетнего ребенка одних дома в Апрелевке. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По имеющейся информации, двое детей - 2021 года рождения и 2018 года рождения - были оставлены дома в квартире в Апрелевке без присмотра родителей", - сообщает прокуратура.

В ходе прокурорской проверки Наро-Фоминской городской прокуратурой будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.