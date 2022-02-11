На Камчатке сократили число коек в ковид-госпиталях для оказания плановой медпомощи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки сократили количество коек в моногоспиталях на 40 штук для оказания своевременной плановой медпомощи. Об этом сообщает пресс-служа краевого правительства.

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"Несмотря на увеличение госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией, одной из наиболее важных задач системы здравоохранения Камчатского края является оказание бесперебойной медицинской помощи пациентам терапевтического профиля. Именно поэтому было принято решение о сокращении фонда на 40 коек на базе ГБУЗ КК "Петропавловск-Камчатская городская больница №2". Сейчас коечный фонд региона составляет 506 мест - этого достаточно для оказания помощи пациентам с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В краевом Минздраве ТАСС уточнили, что в настоящий момент фиксируется максимальное с начала пандемии количество заразившихся коронавирусом за сутки - почти 400 человек. На закрытый режим работы переведены Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа, посещения этих учреждений запрещены.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября в учреждения органов власти, заведения общепита на Камчатке можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 138 тыс. человек.