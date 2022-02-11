Власти Чукотки направят более 22 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот

ТАСС, 11 февраля. Власти Чукотки выделят из бюджета в 2022 году более 22 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот. При этом размер выплаты будет рассчитываться из стоимости квадратного метра в конкретном населенном пункте, где его покупает ребенок, сообщила ТАСС заместитель начальника Управления социальной поддержки населения Департамента социальной политики Чукотки Светлана Шарафутдинова.

"Соцвыплата на покупку жилья предоставляется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, включенным в список лиц, которые подлежат обеспечению жильем на территории округа. Сейчас таких 52 человека. Выплата предоставляется в размере фактических расходов, но для каждого населенного пункта установлен ее предельный размер. Так, например, в Анадыре самое дорогое жилье, поэтому и размер выплаты увеличен с 3,5 до 5 млн рублей. Всего в этом году на приобретения жилья детям-сиротам предусмотрено 22 млн", - сказала Шарафутдинова.

Она уточнила, что в этом году также расширен круг получателей выплаты: раньше ее могли получить только лица, достигшие возраста 23 лет, сейчас такое право есть у жителей Чукотки с 18 лет. Кроме того, для получения выплаты теперь не имеют значения трудоустройство ребенка-сироты, наличие постоянного заработка, супруга и несовершеннолетних детей, проживающих вместе с заявителем, как это было ранее.