Новосибирская область подала заявку на строительство семи школ до 2024 года

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где остро стоит проблема нехватки мест в образовательных учреждениях, направили заявку на участие в программе Минпросвещения РФ для строительства семи школ мощностью около 5 тыс. мест до конца 2024 года. Об этом ТАСС сообщил в пятницу министр образования региона Сергей Федорчук.

Рост числа учащихся в школах Новосибирской области существенно опережает темпы ввода новых общеобразовательных организаций, наиболее острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в две смены. Всего у региона есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тыс. мест до конца 2024 года. В октябре 2021 года Федорчук заявлял, что для покрытия растущей нехватки мест в регионе необходимо построить 22 новых школы проектной мощностью около 21 тыс. человек.

"Мы подали ее. Шесть школ в Новосибирске, одна в Новосибирском районе. В целом, [это позволит создать] около пяти тыс. мест. Ввод этих объектов планируется, если нам их поддержат, в 2024 году", - сказал он.

Он уточнил, что предварительная стоимость строительства всех объектов составляет около 8 млрд рублей, однако в дальнейшем она может возрасти в связи с ростом цен на строительные материалы.

В ноябре в регионе был одобрен проект концессионного соглашения по строительству шести школ на 5,7 тыс. мест, которые планируется возвести в Новосибирске в течение двух лет. Договоренность о строительстве шести школ по модели государственно-частного партнерства с участием госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" была достигнута правительством региона в начале лета в рамках Петербургского международного экономического форума. Позднее стало известно, что власти планируют до 2024 года увеличить число возведенных по концессии учебных заведений с шести до девяти. Три новых школы обеспечат до 2 тыс. учебных мест.