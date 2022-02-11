На Байкале стартовала трехдневная гонка по льду на коньках и велосипедах

ИРКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Трехдневный марафон по льду Байкала на коньках и велосипедах "Ледовый шторм" стартовал в пятницу в Иркутской области и стал десятым в истории гонки. Об этом сообщила ТАСС помощник главного судьи соревнований Юлия Фадеева.

"Участвуют 86 человек, сегодня они стартовали. В этом году новый рекорд по количеству участников, все просились, мы не отказывали. В районе минус 30 градусов было на восходе, ветер дует, но более или менее попутный. Лед сложный, поэтому на судах на воздушной подушке вывезли участников подальше - в пролив Ольхонские ворота, чтобы они стартовали по льду, а не по снегу", - рассказала она.

Экстремалы стартовали в районе поселка Сахюрта и финишируют в Листвянке. Им предстоит преодолеть за три дня 205 км по льду Байкала: первые два дня они будут проходить по 80 км, в третий день - 45 км. На ночь сделают остановки на турбазах в поселках Бугульдейка и Большое Голоустное. Победителей определят в каждой из двух номинаций по минимальной сумме времени трех этапов.

В гонке принимают участие жители регионов Сибири, а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кемерова, Челябинска, Владивостока и других городов России.

По словам Фадеевой, в этом году гонку осложняет плохой лед, в некоторых местах он занесен снегом. Но в связи с этим велосипедисты получают шанс обогнать конькобежцев и финишировать первыми. "В истории гонки такое было, когда к нам зашли топовые конькобежцы. У нас был [велосипедист] Александр Улитин, победитель нескольких лет подряд, потом он перестал участвовать, и конькобежцы взяли верх прочно. А в этом году он вернулся, поэтому посмотрим, кто кого", - добавила собеседница агентства.

"Ледовый шторм" проводится ежегодно с 2013 года, проходит в двух дисциплинах - коньки и велосипеды, является частью фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада". К гонке допускаются участники от 21 года. Чтобы участвовать в марафоне, необязательно быть профессиональным спортсменом, но нужно иметь опыт прохождения дистанции в зимних условиях.