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В Москве прогнозируют до трех градусов тепла

Скорость ветра достигнет 10 м/с

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 1 до 3 градусов тепла, ночью температура опустится до 3 градусов мороза. В Подмосковье температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в ночь на субботу похолодает до 6 градусов мороза.

Скорость западного ветра не превысит в пятницу 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 743 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 11:00 мск субботы.

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