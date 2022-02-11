Барнаульский планетарий переехал в отреставрированное здание кинотеатра "Родина"

БАРНАУЛ, 11 февраля. /ТАСС/. Один из старейших планетариев России, Барнаульский, начал работу в реконструированном здании бывшего кинотеатра "Родина" - объекте культурного наследия, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии города.

Барнаульский планетарий с 1950 года располагался в здании бывшей Крестовоздвиженской церкви, построенном в 1909 году. В 2019 году здание передали Барнаульской епархии РПЦ, но между мэрией и епархией был подписан договор, что планетарий пробудет в храме еще два года до решения вопроса с новым помещением. Позднее под переезд определили здание кинотеатра "Родина", который реконструировали под планетарий.

"Новый демонстрационный зал рассчитан на 45 посадочных мест. Это специальные кресла, предназначенные для планетария, отличающиеся углом наклона спинки для удобства зрителей. В зале установлено современное оборудование с качественным звуком и видео, оптико-механический аппарат Цейс интегрирован с цифровой системой. Имитировать звездное небо будет вакуумный купол - алюминиевый каркас с двумя экранами, внутренним и внешним. Несмотря на открытие одного из залов, реконструкция здания продолжается. Завершается оборудование зала научно-популярного кино, который смогут посещать также 45 человек", - говорится в сообщении.

В здании проведен капремонт зрительного зала, кровли, системы вентиляции и пожарной сигнализации. Приобретено и смонтировано уникальное оборудование, солярный телескоп, пульт лектора, мебель. Планетарий в Барнауле является единственным в стране, имеющим возможность показывать образовательные программы в 3-D формате.

"Есть возможность в режиме реального времени увидеть небесные объекты, а также посмотреть на них в прошлом и будущем времени. В создание нового здания планетария вложено порядка 18 млн рублей из городского бюджета. В этом году будет разработана проектно-сметная документация на ремонт и оснащение второго зала и холла, с учетом установки современного мультимедийного оборудования. Также планируется привести в порядок фасад здания и прилегающую территорию", - отмечается в сообщении.

Преимуществом размещения планетария является его непосредственная близость к основным объектам развивающегося туристического кластера "Барнаул - горнозаводской город". Рядом находится театр кукол "Сказка", пешеходная улица Мало-Тобольская. В здании планетария в дальнейшем планируется открытие интерактивного музея астрономических и астрофизических явлений, музея истории космонавтики, учебных помещений для кружковой работы с детьми. Все это позволит создать условия для получения дополнительных знаний по астрономии, астрофизике, космонавтике и экологии.