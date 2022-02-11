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Восточный экономический форум

Павильон "Дом тигра" возведут на центральной площадке выставки "Улица Дальнего Востока"

По словам директора Восточного экономического форума Игоря Павлова, на данный момент разрабатывается концепция площадки

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Павильон "Дом тигра" возведут на центральной площадке выставки "Улица Дальнего Востока" Восточного экономического форума (ВЭФ). В день открытия ВЭФ состоится II Международный форум по сохранению популяции тигра, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"На центральной площадке выставки "Улица Дальнего Востока" мы планируем возведение отдельного павильона, посвященного тигриной тематике. Сейчас разрабатываем концепцию. "Дом тигра" позволит сделать улицу более зрелищной и яркой", - цитирует пресс-служба заместителя директора фонда Росконгресс, директора Восточного экономического форума Игоря Павлова. Разработанные концепции павильонов субъекты Дальневосточного федерального округа должны предоставить в оргкомитет до 10 марта.

Ожидается, что участниками форума по сохранению популяции тигра станут около 700 человек, в том числе планируется пригласить руководителей 13 стран ареала тигра, которые подведут итоги работы в данном направлении за последние 12 лет.

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит ежегодно согласно указу президента РФ от 19 мая 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала, расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В 2022 году форум пройдет 5-8 сентября.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокВосточный экономический форум
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