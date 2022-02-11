ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Павильон "Дом тигра" возведут на центральной площадке выставки "Улица Дальнего Востока" Восточного экономического форума (ВЭФ). В день открытия ВЭФ состоится II Международный форум по сохранению популяции тигра, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"На центральной площадке выставки "Улица Дальнего Востока" мы планируем возведение отдельного павильона, посвященного тигриной тематике. Сейчас разрабатываем концепцию. "Дом тигра" позволит сделать улицу более зрелищной и яркой", - цитирует пресс-служба заместителя директора фонда Росконгресс, директора Восточного экономического форума Игоря Павлова. Разработанные концепции павильонов субъекты Дальневосточного федерального округа должны предоставить в оргкомитет до 10 марта.

Ожидается, что участниками форума по сохранению популяции тигра станут около 700 человек, в том числе планируется пригласить руководителей 13 стран ареала тигра, которые подведут итоги работы в данном направлении за последние 12 лет.

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит ежегодно согласно указу президента РФ от 19 мая 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала, расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В 2022 году форум пройдет 5-8 сентября.