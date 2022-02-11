В Москве на следующей неделе прогнозируют оттепель

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Оттепельная погода с температурой выше нормы на 7-8 градусов продолжится в Москве на следующей неделе. Днем будет около 0 градусов, а ночью - не ниже 6 градусов мороза, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На следующей неделе относительно теплая погода с температурой выше средних многолетних значений на 7-8 градусов сохранится. В дневные часы мы ожидаем около 0 градусов, по ночам - не ниже 5-6 градусов мороза", - рассказал он.

По словам Синенкова, погода в течение недели будет переменчивой. "Погода будет достаточно изменчивой. Будут и солнечные дни, и в то же время, особенно в конце недели в связи с прохождением циклонического вихря, будет облачно, будут осадки в виде дождя с мокрым снегом", - отметил метеоролог.