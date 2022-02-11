Онкобольные в Югре смогут получить компенсацию проезда на диагностические исследования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) будут компенсировать онкобольным региона проезд для проведения диагностических исследований. Этой льготой смогут ежегодно воспользоваться около 2,5 тыс. человек, соответствующие изменения в окружной закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан одобрен на заседании правительства Югры.

"Югорским онкобольным будет компенсирован проезд для проведения диагностических исследований. Изменения в окружной закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан одобрили члены регионального правительства", - говорится в сообщении департамента общественных и внешних связей Югры.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, документ подготовлен на основании обращений жителей. "В нем для онкобольных граждан предусмотрена компенсация расходов на проезд для проведения диагностических исследований в медицинских организациях автономного округа. Ранее компенсировались расходы на проезд для получения химиотерапии, радиологических видов лечения", - приводятся в сообщении слова Комаровой.

За последние три года проведено более 7 тыс. диагностических исследований.