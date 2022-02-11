Школьники Воркуты вновь не учатся из-за метели и штормового ветра

СЫКТЫВКАР, 11 февраля. /ТАСС/. Занятия в школах заполярного города Воркуты в Республике Коми отменены в пятницу для учеников с первого по пятый класс из-за сильного ветра порывами до 23 м/с, сообщила администрация муниципалитета.

Днем ранее из-за сильной метели и ветра не учились все школьники и студенты первого и второго курсов средних специальных учебных заведений. "В связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях Воркуты с 1-го по 5-й класс", - говорится в сообщении.

По информации авиаметеостанции Воркуты, в пятницу днем ожидается ветер порывами до 23 м/с, во время низовой метели прогнозируется ухудшение видимости до 500 м, температура воздуха - минус 7-12 градусов. При этом все системы жизнеобеспечения, общественный транспорт работают в обычном режиме, отмечали в мэрии Воркуты.

9 февраля главное управление МЧС РФ по Коми объявило штормовое предупреждение на северо-востоке региона в связи с надвигающейся метелью. Она затронет Воркутинский, Интинский, Усинский, Печорский и Вуктыльский районы. Власти Усинска в среду вечером из-за метели и низкой видимости временно перекрыли движение автотранспорта по зимней автодороге в направлении сел Щельябож и Мутный Материк.