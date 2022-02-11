Дальневосточная таможня пресекла попытку вывезти из Приморья монеты XVIII века

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Дальневосточная таможня предотвратила попытку незаконно вывезти в Республику Корея более килограмма монет, отчеканенных во второй половине XVIII века. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба таможни.

"23 медные монеты Российской империи, изъятые при попытке незаконного вывоза из России, передала Дальневосточная оперативная таможня в Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Раритетные экспонаты таможенники обнаружили в международном аэропорту Владивостока в чемодане у гражданина Республики Корея, вылетающего в Сеул. Мужчина пытался вывезти монеты незаконно: декларацию он не подавал, на вопрос инспектора таможни о вывозе запрещенных либо ограниченных к вывозу товаров ответил отрицательно. Таможенные эксперты установили, что все монеты номиналом пять копеек и отчеканены в период с 1763 по 1791 годы на Екатеринбургском монетном дворе, их общая масса составила 1,1 кг", - говорится в сообщении.

На аверсе изображен государственный герб Российской империи, на реверсе - вензель Екатерины II и императорская корона. На одной из монет эксперты обнаружили сдвоенность изображений вследствие двойного штампования монеты. Монеты подлинные и относятся к категории культурных ценностей. Они подлежат обязательному письменному декларированию, вывозить их из страны можно только при наличии разрешительных документов Министерства культуры РФ.

Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении корейского гражданина дело об административном правонарушении. Решением Ленинского районного суда Владивостока нарушитель признан виновным, монеты конфискованы и обращены в федеральную собственность. Временным местом хранения монет определен Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.