ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Центр экстремальных видов спорта построят в Приморье на острове Русском. Как сообщил в пятницу, представляя проект первому заместителю министра спорта России Азату Кадырову, губернатор края Олег Кожемяко, за основу проекта взят центр в Казани, который считается лучшим в России, его дополнят комплексом для экстремальных видов водного спорта.

"Администрация города подготовила концепцию, состоящую из нескольких этапов. Сперва начнем оборудовать наземную зону - скейт-парки, экстрим-площадки. Это то, что не требует капитального строительства. Город сделает проект, а бюджет края профинансирует непосредственно строительство. И в 2023 году центр будет сдан", - сообщил Кожемяко, которого цитирует пресс-служба правительства края.

Дальнейшее строительство этого объекта предусматривает инвествложения, кроме этого, территорию с жилой застройкой вблизи будущего центра ждет реновация.

Также первому замминистра спорта представили проект велодорожки на острове Русский в районе бухты Ахлестышева. Здесь уже обустроено более километра пешеходных и велосипедных дорожек, всего проложат 18 км, благоустроена набережная. Кроме того, Азат Кадыров побывал на лыжне, оборудованной на острове и еженедельно собирающей тысячи любителей активного отдыха всех возрастов. Представитель федерального спортивного ведомства назвал представленные проекты хорошим примером работы по вовлечению в спорт как можно большего числа граждан.

"В Приморском крае уже многое реализуется, в частности, активно развивается лыжный спорт, создаются велодорожки, хороший проект по развитию экстремальных видов спорта. И мы будет серьезно обсуждать перспективу создания на Русском острове круглогодичного спортивного лагеря. Такие задачи предусмотрены и концепцией развития детско-юношеского спорта, и федеральным проектом "Спорт - норма жизни", - сообщил Кадыров, которого процитировала пресс-служба.

Повышение уровня обеспеченности населения спортивными объектами, создание условий для занятий физической культурой и спортом - приоритетные направления регионального проекта "Спорт - норма жизни", реализуемого в Приморье в рамках национального проекта "Демография".