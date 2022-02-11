Поэтапная отмена карантина в школах Новосибирской области начнется 14 февраля

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области приняли решение начать с 14 февраля поэтапную отмену всеобщего карантина в школах региона. К очному формату обучения вернутся ученики начальной школы и 9-11 классов, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

В конце января власти Новосибирской области сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин: старшеклассники переведены на дистанционный формат обучения, а первоклассники - отправлены на каникулы.

"В образовательных организациях Новосибирской области 14 февраля первые классы выходят с каникул, 9 и 10 классы переходят с дистанционного на очный формат обучения. Таким образом, начинается поэтапный выход из общешкольного карантина по коронавирусу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ученики начальной школы, а также старшеклассники продолжат обучение очно, а 5-8 классы - в дистанционном формате. На дистанционном формате обучения остаются около 95 тысяч школьников Новосибирской области - это 26% от общего количества.

В пресс-службе отметили, что поэтапный выход образовательных организаций региона из всеобщего школьного карантина по коронавирусу на неделе с 14 по 18 февраля позволит сдержать рост заболеваемости среди школьников. Постепенный переход в обычный формат обучения даст возможность оценить обстановку для дальнейшего вывода детей в школы. При этом у руководителей образовательных организаций остается право регулировать процесс выхода классов на очное обучение в зависимости от уровня заболеваемости обучающихся и учителей.

О ситуации с коронавирусом

За последнюю неделю, по данным Роспотребнадзора, число заразившихся коронавирусом в регионе выросло почти в четыре раза, число обращений в единую информационную службу области - в 6,3 раза, до 153 тысяч. По данным оперативного штаба на утро 10 февраля, в регионе зарегистрировано 128 400 случаев коронавируса (+4 394 за сутки), в том числе у 16 697 детей (+857 за сутки). 78 949 пациентов выписаны с выздоровлением (+487 за сутки). Коронавирус выявлен у губернатора региона Андрея Травникова.

С 9 февраля власти региона ужесточили ограничения, связанные с ковидом, в частности ввели запрет на массовые мероприятия, кроме тех, которые организованы органами госвласти на уличных площадках. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники в театров, кинотеатров, концертных залов, гостиниц, служб доставки, а также те, кто работает на спортивных мероприятиях. В регионе действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.