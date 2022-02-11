В России модернизируют государственную информационную систему в сфере здравоохранения

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее функционал Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"Система свяжет между собой все региональные медицинские организации. При этом большинство документов - выписки, справки и медкарты - должны перейти в электронный вид", - указывается в сообщении.

Благодаря этому врачи смогут получить доступ к необходимым данным, например к истории болезни, даже если человек переезжал и менял поликлинику или больницу.

"Отдельным элементом системы станет ресурс учета информации для предотвращения вспышек коронавирусной инфекции. Анализ этих данных позволит прогнозировать ситуацию и оперативно принимать меры", - сообщили в пресс-службе кабмина.

В состав обновленной ЕГИСЗ войдут различные федеральные реестры, в том числе базы медицинских документов о смерти и рождении, а также сведения о результатах медицинских освидетельствований на право владения оружием. Кроме того, в системе будут представлены данные о лекарственном обеспечении граждан.