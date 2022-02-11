Глава Минприроды предложил продлить проект "Сохранение лесов" до 2030 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Минприроды России Александр Козлов считает необходимым продлить федеральный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" до 2030 года.

В настоящее время срок реализации проекта - 2024 год.

"Развитие лесного федерального проекта мы видим в его пролонгации до 2030 года", - заявил он на заседании Совета Федерации в пятницу.

Целью федерального проекта "Сохранение лесов" является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. В федпроекте два основных направления: минимизация потерь леса в ходе лесных пожаров и высадка новых деревьев.