Заболеваемость военных коронавирусом по сравнению с прошлой неделей снизилась на четверть

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость военнослужащих коронавирусом по сравнению с показателями прошлой недели снизилась на 25%. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое состоялось под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова.

"Заболеваемость военнослужащих коронавирусом по сравнению с показателями прошлой недели снизилась на 25%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания Цаликову доложили о мероприятиях, проводимых специалистами военно-медицинской службы по предотвращению распространения вирусной инфекции в Вооруженных силах РФ.

Командования войсками Западного и Южного военных округов доложили руководителю оперативного штаба, что все мероприятия боевой подготовки проводятся в войсках в соответствии с утвержденными планами.

"Благодаря системе сплошного тестирования и раннему выявлению заболевания обстановка в воинских частях и подразделениях военных округов и флотов полностью контролируемая", - подчеркнули в ведомстве.