Еще три региона Украины перешли в красную зону карантина

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области Украины с пятницы перешли в красную карантинную зону, теперь в ней находятся пять регионов (наряду с Ивано-Франковской и Ровенской). Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, опубликованные на сайте ведомства.

Сообщается, что в оранжевой зоне находятся 18 областей и Киев, одна область, Полтавская, - в желтой. В зеленой зоне нет ни одного региона.

В красной зоне действуют самые строгие ограничения: рестораны, кафе, развлекательные заведения, спортзалы, фитнес-центры и бассейны, непродовольственные магазины, заведения культуры, а также учебные заведения (кроме детских садов и начальных классов школ) смогут работать только при условии, что 100% сотрудников и посетителей полностью привиты или у них отрицательный результат теста на ковид, или есть сертификат о перенесенной болезни.

Те же требования предъявляются к массовым мероприятиям. Продолжат функционировать без ограничений продовольственные и зоомагазины, а также аптеки, но там требуются соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

В Минздраве сообщили, что за минувшие сутки на Украине выявлено более 41,2 тыс. новых случаев коронавируса, выздоровели 20 850 человек, 236 граждан умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За все время пандемии в стране выявлены более 4,46 млн случаев коронавируса, более 3,75 млн человек выздоровели, более 102 тыс. умерли от осложнений.

За все время в стране с населением 41 млн человек от коронавируса привиты двумя дозами более 14,9 млн граждан.