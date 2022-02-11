Поврежденную штормами инфраструктуру в Калининграде планируют восстановить к лету

КАЛИНИНГРАД, 11 февраля. /ТАСС/. Прибрежные муниципалитеты Калининградской области успеют подготовить поврежденную январскими штормами инфраструктуру к началу летнего туристического сезона, сообщил ТАСС в пятницу министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Я думаю, что к летнему сезону все будет в порядке. Главы приморских муниципалитетов пока не заявляли о каких-то серьезных рисках, которые помешали бы им подготовиться к пляжному сезону, она идет в рабочем режиме", - сказал Ермак.

В январе на морском побережье области зафиксировано пять штормов с максимальными порывами ветра до 26-29 м/с. Волны, достигавшие высоты 5,5 м, повредили и частично разрушили объекты береговой инфраструктуры. По оценке региональных властей, область потеряла порядка 15,5 га территорий на побережье. Повреждены и требуют реконструкции комплекс старых берегозащитных сооружений на прикорневом участке Куршской косы, в восточной части Зеленоградска, в поселке Заостровье, элементы променадов в городах Пионерском и Светлогорске, участки побережья в поселке Куликово и на Балтийской косе.

Региональный министр уточнил, что в большинстве приморских муниципалитетов, традиционно принимающих гостей в летнем сезоне, серьезного ущерба непосредственно пляжной инфраструктуре штормы не нанесли. Для оперативной ликвидации последствий ущерба, где он нанесен, введен специальный режим для выделения средств на проведение восстановительных работ, без проведения конкурсных процедур. "Если говорить именно о пляжной инфраструктуре, то в основных курортных городах - Светлогорске, Зеленоградске променады вдоль побережья бетонные и сильно не пострадали, в популярном среди туристов поселке Янтарном - ширина пляжа достаточно большая, и о серьезных разрушения там речь не идет", - отметил собеседник агентства.

Подготовка к летнему сезону приморских городов началась уже сейчас, из областного бюджета приморским муниципалитетам на подготовку пляжей будет выделено по 2 млн рублей на условиях 50-процентного софинансирования. Каждый в итоге потратит на эти цели по 4 млн рублей, добавил Ермак.

Региональный министр уточнил, что предстоящим летом, по предварительным прогнозам, в области ожидается то же количество гостей, что и в прошлом году, с возможным незначительным приростом. В целом по итогам текущего года в области прогнозируется увеличение турпотока на уровне 7% к показателям 2021 года - до 2 млн 50 тыс. человек.