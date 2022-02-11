Все школьники Якутска перейдут на очную форму обучения с 14 февраля

ЯКУТСК, 11 февраля. /ТАСС/. Занятия во всех школах Якутска будут проводиться в очной форме с 14 февраля. При заболеваемости 20% будут закрываться только отдельные классы, сообщила пресс-служба мэрии города.

С 18 января все классы, кроме девятых и одиннадцатых, отправлены на дистанционку из-за ситуации с коронавирусом. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ученики 9-х и 11-х классов с 24 января также переведены на дистанционный формат обучения.

"По решению санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа "Город Якутск", принятом на заседании 11 февраля, учащиеся школ с 1-го по 11-е классы с 14 февраля будут учиться в очном формате с соблюдением санитарных требований", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в школах проведена генеральная уборка. При 20% заболеваемости будут закрываться отдельные классы.

"С началом очного обучения будут действовать температурный фильтр при входе в здание школы, соблюдение масочного режима, разграничение учеников во время уроков и перемен", - приводятся в сообщении слова начальника управления образования Якутска Алексея Семенова.

При этом работа кружков, секций, дополнительных занятий, школьных и внешкольных мероприятий все еще ограничена.

О ситуации в регионе

В начале недели власти региона сообщали, что в Якутске постепенно стабилизируется ситуация с коронавирусом. В ближайшие дни будут приняты решения по смягчению ограничительных мер. Отмечается, что 47% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах - 53%.

По данным оперштаба Якутии, за последние сутки выявлено 2 870 новых случаев, госпитализировано 97 человек. За сутки выздоровели 4 816 человек. Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 584 350 человек, что составляет 81,5% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 135 089 человек.