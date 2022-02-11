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Пандемия COVID-19

Власти ФРГ рассмотрят шаги по возможному смягчению ограничений на следующей неделе

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц указал, что власти будут прислушиваться к рекомендациям специалистов, чтобы не ставить под угрозу предыдущие успехи в борьбе с пандемией

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Германии планируют на следующей неделе обсудить вопросы о возможной отмене ряда действующих в стране ограничительных мер, направленных на сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундесрате.

"Научные прогнозы свидетельствуют, что пик волны [коронавируса] не за горами", - отметил Шольц. "Это позволяет нам сделать первый шаг на пути к смягчению ограничений на встрече между федеральными властями и властями федеральных земель на следующей неделе, а затем рассмотреть новые варианты [послаблений] на весну", - сообщил он.

При этом глава правительства Германии указал, что власти будут прислушиваться к рекомендациям специалистов, чтобы не ставить под угрозу предыдущие успехи в борьбе с пандемией. "В то же время мы будем бдительны и готовы к тому, что число инфицированных снова значительно возрастет", - уточнил Шольц.

В своем выступлении канцлер призвал федеральные земли ввести обязательную вакцинацию медицинского персонала и работников домов престарелых.

Ситуация с коронавирусом в Германии остается напряженной. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за последние сутки на 240 172. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 12 009 712 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 226 пациентов. Общее число летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 119 679. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) достиг нового рекордного значения и составил 1472,2.

В стране действуют ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. Работают практически все общественные учреждения, спортивные объекты, музеи, кафе и рестораны. Доступ туда открыт лишь тем, кто прошел ревакцинацию. Те, кто получил лишь два компонента препарата, должны делать тесты. Непривитым посещать общественные заведения нельзя. Существуют также ограничения на социальные контакты.

Теги
ГерманияШольц, ОлафПандемия COVID-19
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