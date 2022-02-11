Власти ФРГ рассмотрят шаги по возможному смягчению ограничений на следующей неделе

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Германии планируют на следующей неделе обсудить вопросы о возможной отмене ряда действующих в стране ограничительных мер, направленных на сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундесрате.

"Научные прогнозы свидетельствуют, что пик волны [коронавируса] не за горами", - отметил Шольц. "Это позволяет нам сделать первый шаг на пути к смягчению ограничений на встрече между федеральными властями и властями федеральных земель на следующей неделе, а затем рассмотреть новые варианты [послаблений] на весну", - сообщил он.

При этом глава правительства Германии указал, что власти будут прислушиваться к рекомендациям специалистов, чтобы не ставить под угрозу предыдущие успехи в борьбе с пандемией. "В то же время мы будем бдительны и готовы к тому, что число инфицированных снова значительно возрастет", - уточнил Шольц.

В своем выступлении канцлер призвал федеральные земли ввести обязательную вакцинацию медицинского персонала и работников домов престарелых.

Ситуация с коронавирусом в Германии остается напряженной. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за последние сутки на 240 172. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 12 009 712 жителей. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 226 пациентов. Общее число летальных исходов в Германии за все время пандемии достигло 119 679. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) достиг нового рекордного значения и составил 1472,2.

В стране действуют ограничения, но они существенно мягче, чем в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. Работают практически все общественные учреждения, спортивные объекты, музеи, кафе и рестораны. Доступ туда открыт лишь тем, кто прошел ревакцинацию. Те, кто получил лишь два компонента препарата, должны делать тесты. Непривитым посещать общественные заведения нельзя. Существуют также ограничения на социальные контакты.