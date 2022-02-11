Аксенов призвал ускорить начало строительства комплексов по утилизации ТКО в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Строительство новых комплексов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Крыму, запланированное на 2023-2024 годы, необходимо ускорить, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"На данный момент проект находится на стадии согласования, начало строительства планируется в конце 2023 - начале 2024 года. Тем не менее, считаю проблему с ТКО на территории полуострова критически важной для сохранения уникальной экологии Крыма, в связи с чем прошу коллег не затягивать административные процедуры и сделать все возможное для скорейшего начала строительства данных объектов уже в текущем году", - написал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что проект презентовали в рамках рабочего совещания в формате видео-конференц-связи, где обсуждали вопрос необходимости обработки и утилизации твердых коммунальных отходов на территории полуострова. "На данный момент тема экологии - одна из ключевых для нашей республики, поэтому как никогда актуален вопрос рекультивации старых полигонов и создания новой инфраструктуры, которая позволит быстрее, качественнее и эффективнее избавляться от ТКО, минимизируя при этом вред, наносимый окружающей среде", - отметил Аксенов.

Проблема вывоза и утилизации отходов в Крыму - наследие украинского периода, когда необходимая для этого инфраструктура была утрачена, а новая не создавалась. Сейчас полигонов для сбора мусора не хватает, а мусороперерабатывающих заводов нет. На начало 2020 года деятельность по размещению ТКО осуществляли девять полигонов, остаточный срок эксплуатации которых - от двух месяцев до семи лет. Их наполняемость составляет от 33,2% до 95%, большинство из них эксплуатируются с 1970-х годов. В конце августа 2021 года Аксенов назвал ситуацию с вывозом мусора в городах полуострова катастрофической.