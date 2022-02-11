Заболеваемость ковидом в Ненецком АО за две недели выросла почти в четыре раза

ТАСС, 11 февраля. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Ненецком автономном округе (НАО) за две недели выросла почти в четыре раза. За прошедшие сутки выявлено 132 случа, сообщает пресс-служба администрации региона. Это является максимумом с начала пандемии. 28 января было выявлено 36 случаев заболевания, в начале января было несколько дней, когда новых случаев не фиксировали вообще.

"За прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 132 случая заболевания COVID-19. В общем числе заболевших 18 детей", - указано в сообщении.

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 5 069 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3 787 человек. За прошедшие сутки - 187 человек. В регионе зарегистрировано 92 летальных исхода от коронавируса.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 901 человек. Из них стационарное лечение получает 50 человек, амбулаторное - 851.

В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по НАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.