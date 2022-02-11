{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Заболеваемость ковидом в Ненецком АО за две недели выросла почти в четыре раза

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 132 новых случая заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии

ТАСС, 11 февраля. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Ненецком автономном округе (НАО) за две недели выросла почти в четыре раза. За прошедшие сутки выявлено 132 случа, сообщает пресс-служба администрации региона. Это является максимумом с начала пандемии. 28 января было выявлено 36 случаев заболевания, в начале января было несколько дней, когда новых случаев не фиксировали вообще.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"За прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 132 случая заболевания COVID-19. В общем числе заболевших 18 детей", - указано в сообщении.

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 5 069 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3 787 человек. За прошедшие сутки - 187 человек. В регионе зарегистрировано 92 летальных исхода от коронавируса.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 901 человек. Из них стационарное лечение получает 50 человек, амбулаторное - 851.

В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по НАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19
Власти Приангарья предложили софинансировать содержание бездомных животных из федбюджета
Власти региона также подготовили предложения, которые касаются обязательного введения стерилизации и идентификации домашних животных
Читать полностью