Студенты из 27 регионов участвуют в форуме "Программная инженерия и радиотехника" в Сочи

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Образовательный форум "Программная инженерия и радиотехника" Уральского федерального университета открылся в рамках студенческой олимпиады "Я - профессионал" в Сочи. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Образовательный форум УрФУ в рамках олимпиады "Я - профессионал" проводится в пятый раз. Его участниками стали студенты российских вузов, которые прошли задания олимпиады и конкурс мотивационных писем. Программа включает образовательный блок, тренинги для развития гибких навыков, а также командные конкурсы", - уточнили в пресс-службе.

Заместитель гендиректора платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов отметил, что в форуме принимают участие 117 студентов из 55 российских вузов и 27 регионов. "Участников ожидают насыщенные и уникальные пять дней, среди тем лекций и мастер-классов - ключевые тренды в IT и радиотехнике: искусственный интеллект, визуализация данных, роботизация процессов, информационная безопасность, продуктовое мышление и другие", - сказал он.

В рамках форума психологи и бизнес-тренеры определят для каждого участника роль в команде и предложат разработать видеопроекты о наиболее востребованных в отрасли профессиональных и гибких навыках. После этого у студентов будет возможность получить обратную связь о представленных разработках и рекомендации по их развитию. Форум продлится до 16 февраля, отличившиеся студенты получат призы от Уральского федерального университета и Трубной металлургической компании, будут приглашены на практики и стажировки в российские компании.

Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" проводится для учащихся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта - поддержка талантливых студентов разных специальностей.