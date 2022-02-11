В Свердловской области разрешили школьникам 1-8-х классов вернуться к очному обучению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Школьники 1-8-х классов в Свердловской области, переведенные на дистант из-за ковида, смогут вернуться к очному обучению с 17 февраля. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram в пятницу.

"Уже завтра все дети смогут вернуться на занятия в кружки и секции, в том числе в спортивные. А с 17 февраля ученики 1-8-х классов смогут выйти на учебу в школы. По словам специалистов, нам удалось выйти на плато, в ближайшие недели заболеваемость начнет постепенно снижаться, поэтому для школ мы можем отменить дистант", - говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор, на дистанционном обучении остаются ученики государственных колледжей. "Муниципальным и частным техникумам и колледжам мы тоже рекомендуем не выводить детей на учебу. Если после возвращения детей в школы не начнется взрывной рост заболеваемости, мы рассмотрим отмену дистанта и для колледжей", - добавил губернатор.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх сообщила, что Свердловские власти намерены оказать меры поддержки предприятиям региона, которые обеспечивают детей школьным питанием. Такое решение необходимо на фоне пандемии коронавируса, из-за которой часть учеников образовательных учреждений переведены на дистанционное обучение.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено более 274 тыс. случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 200 тыс. человек, 10 117 умерли.