ОНК просит УФСИН разъяснить причины перевода ректора "Шанинки" из больницы в СИЗО

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы просят столичное УФСИН разъяснить причину перевода ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева из больницы обратно в камеру СИЗО "Матросская Тишина". Об этом ТАСС рассказал наблюдатель Александр Хуруджи.

"По результатам посещения Сергея Зуева в СИЗО мы с коллегой по ОНК составили акт, в котором запросили основания его внезапного перевода из медсанчасти в обычное СИЗО, почему не переданы его медицинские документы и медикаменты, насколько корректно так резко прерывать лечебный процесс", - сказал Хуруджи.

Правозащитник отметил, что в связи с ухудшением состояния Зуева предлагает следователю и надзирающему прокурору лично посетить Зуева для оценки его состояния и возможности дальнейшего содержания в условиях СИЗО. "Обычно он даже при плохом самочувствии говорил: "Тяжело, но держусь", но в этот раз не стал скрывать. Вид у него был очень уставший, на вопрос, как себя чувствует, тяжелым голосом с одышкой ответил, что не очень, плохо, давление 180", - сказал член ОНК.

Ранее в пресс-службе УФСИН по Москве заявили, что состояние Зуева оценивается как удовлетворительное.

Уголовное дело, по которому он проходит, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает. Позднее она была переведена под домашний арест.