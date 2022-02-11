В Подмосковье фиксируют снижение числа обращений в поликлиники

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Снижение выявленных случаев новой коронавирусной инфекции и обращений жителей в поликлиники наблюдается в Московской области. Об этом в интервью телеканалу " Россия-1 " сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Последнюю неделю видим снижение и выявленных случаев, и, самое главное, обращений в амбулатории, в поликлиники. Потому что в последние три недели был жуткий ажиотаж. Если в обычное время это пять-десять тыс. вызовов к врачу у нас по Подмосковью, то в пик доходило до ста тыс.", - сказал Воробьев.

В понедельник губернатор сообщал, что ситуация с коронавирусом в Московской области нормализовалась, регион вышел на плато по заболеваемости.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 873 947 случаев заражения, в том числе 8 967 за последние сутки, выздоровели 697 111 человек, умерли 13 739. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошли 4 875 011 человек, коллективный иммунитет составляет 71,5%.