В Москве на ВДНХ пройдет праздничная программа ко Дню всех влюбленных

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ночные катания на самом большом катке Москвы, тематические экскурсии, концерт "Love story", посвященные Дню всех влюбленных, пройдут на ВДНХ с 12 по 14 февраля. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

"Провести свидание на коньках под звездным небом и встретить День святого Валентина можно будет с 13 на 14 февраля на самом большом катке в Москве. Ночной сеанс пройдет с 23:30 до 01:30. Во время ночных катаний на ледовой площадке будут работать гастрономические точки с блюдами разных кухонь мира, среди которых Lucky Souvlaki, "Чебурек & ПонГон", "Корица и Гвоздика" и ресторан "Варежка". Музей кукол приглашает 12 и 13 февраля в 13:00 на тематические экскурсии "Любовь и монархия", где гости увидят более 50 образов монархов ручной работы из фарфора в исторических костюмах, начиная с княгини Ольги и заканчивая Николаем II", - говорится в сообщении.

Также в субботу в 13:00, 15:00 и 17:00 в центре "Космонавтика и авиация" пройдут экскурсии "Любовь во Вселенной". Участники узнают, кто из космонавтов сочетался узами брака, и когда была первая свадьба в космосе. В 20:00 в павильоне "Рабочий и колхозница" прозвучат известные и всеми любимые хиты о любви в концерте "Love story" джаз-оперной певицы, контрабасистки Ольги Ступиной и многогранного тенора, поющего в разных стилистических направлениях Ильи Хардикова.

"В Выставочно-торговом центре Республики Армения отметят национальный праздник влюбленных - День святого Саркиса. 12 февраля гостей павильона №68 ждут фотовыставка "Девушка из Наири", мастер-классы по армянским танцам, театрализованная лекция об истории праздника и национальных традициях. Кроме того, в День святого Валентина на катке ВДНХ традиционно пройдут торжественные церемонии регистрации брака. Участники бракосочетания будут присутствовать на коньках", - добавили в пресс-службе.

День всех влюбленных приурочен к памяти раннехристианского мученика, святого Валентина. В Российской империи этот праздник был популярен среди дворян, следующих заграничной моде. Как и в наши дни, молодые люди отправляли друг другу валентинки - сердца из шелка или кружева, украшенные цветами. С этими и другими обычаями познакомятся 13 февраля участники экскурсии "Слово о любви" в Центре "Слово". А 12 февраля в 17:00 в Музее Гаража особого назначения ФСО России представят моноспектакль "Города любви". В основе сюжета рассказ о богемном художнике, находящемся в поисках себя, своего города и своей любви.