Карантин из-за ковида и ОРВИ ввели почти в 40 астраханских учебных заведениях

АСТРАХАНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Почти 40 образовательных учреждений Астраханской области закрыты на карантин полностью или частично из-за заболеваемости учеников гриппом, ОРВИ и ковидом. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"По состоянию на 11 февраля из 36 образовательных учреждений в семи обучение организовано в дистанционном формате, в 20 - отдельные классы, группы переведены на дистанционный формат обучения. В дошкольных группах девяти учреждений приостановлен прием воспитанников", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, в настоящее время в Астраханской области доминирующие позиции среди штаммов коронавируса у заболевших занимает "омикрон", который чаще, чем предыдущие, заражает детей и подростков. В регионе продолжается иммунизация подростков от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник М", в настоящий момент вакцинированы 566 астраханцев от 12-17 лет, в детском ковидном госпитале Областной детской клинической больницы стационарное лечение проходят 19 пациентов.

По данным на 11 февраля в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции 463 667 человек, полный курс иммунизации прошли 394 766 человек. За минувшие сутки зафиксировано 890 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 98 134 случая заражения коронавирусом, умерли 2 730 человек. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходит лечение 951 пациент, свободным остается 26% коечного фонда, на амбулаторном лечении находятся 14 522 человека.