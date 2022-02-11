Все образовательные организации КЧР перейдут на очную форму обучения с 14 февраля

ЧЕРКЕССК, 11 февраля. /ТАСС/. Занятия во всех образовательных организациях Карачаево-Черкесии (КЧР) будут проводиться в очной форме с 14 февраля. Также в регионе возобновляют оказание плановой медицинской помощи, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram .

"С 14 февраля общеобразовательные организации, а также организации дополнительного образования возобновляют работу в очном режиме с соблюдением санитарно - эпидемиологических требований в условиях профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19). Такое решение принято оперштабом КЧР исходя из эпидситуации в регионе и мониторинга итогов заболеваемости учащихся в образовательных организациях", - написал Темрезов.

Он добавил, что колледжи и вузы республики также возвращаются к очному режиму обучения. Для первоклассников учебным графиком предусмотрены дополнительные зимние каникулы с 14 февраля по 20 февраля. Также в стационарах возобновлено оказание плановой медицинской помощи в стационарных условиях.

"Напоминаю также о необходимости соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мер: ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах, соблюдение социальной дистанции и других мер эпидбезопасности. Будьте здоровы", - добавил глава КЧР.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 399 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 38 578 случаев инфицирования, 32 358 жителей выздоровели, 947 умерли. В госпиталях получают лечение 528 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.