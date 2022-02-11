В Северной Осетии социально незащищенным жителям окажут бесплатную юридическую помощь

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 февраля. /ТАСС/. Бесплатную правовую помощь начнут оказывать социально незащищенным категориям жителям Северной Осетии благодаря взаимодействию Центра управления регионом (ЦУР) республики с Государственным юридическим бюро. Об этом ТАСС сообщил в пятницу директор Государственного юридического бюро Северной Осетии Олег Кантемиров.

"В Северной Осетии одним из первых в СКФО открыли юридическое бюро. Руководство республики в лице главы Сергея Меняйло уделяет особое внимание улучшению качества жизни жителей. ЦУР поможет нам повысить информированность жителей о возможностях квалифицированной помощи. В будущем накопим материал для обобщения практик и будем формировать законотворческие инициативы, актуальные для населения", - отметил Кантемиров.

Юридическая помощь станет доступной для определенных категорий - это малоимущие граждане, ветераны ВОВ, инвалиды I-II группы, дети-инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, усыновители, граждане, проживающие в органах социальной защиты, несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях профилактики безнадзорности и правонарушений и другие, на которых распространяется действие закона о бесплатной юридической помощи.

Согласно мониторингу специалистов ЦУР, в отдельных случаях обращения жителей оказываются не в компетенции местных органов власти, и люди не знают, к кому обращаться за защитой своих законных прав.

В соцсетях фиксируют обращения жителей республики, которые оказались в сложном социальном положении и особом семейном отношении. Для решения таких проблем и укрепления социальных гарантий ЦУР подключает Государственное бюро к порталу "Госуслуги. Решаем вместе" и системе "Инцидент менеджмент". Таким образом, правозащитники начнут напрямую работать с обращениями.