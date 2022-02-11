В Саратовской области в этом году увеличили финансирование соцконтрактов более чем на 20%

ТАСС, 11 февраля. В Саратовской области объем средств, направленный на финансирование социальных контрактов, увеличился более чем на 20% и превысил 500 млн рублей в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства труда и социальной защиты.

"Этот вид государственной поддержки становится все более востребованным у жителей области. В этом году на реализацию программы социальных контрактов будет направлено свыше 500 млн рублей. Финансирование по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 20%", - цитирует пресс-служба министра труда и социальной защиты области Сергея Егорова.

С начала 2022 года жители Саратовской области уже подали 557 заявлений на заключение соцконтрактов. Власти рассчитывают, что за счет увеличения финансирования поддержку получит большее число человек, чем в прошлом году. На эту меру поддержки могут рассчитывать жители, чей доход ниже прожиточного минимума и которые хотят иметь постоянный источник самостоятельного дохода. Ранее правительство РФ расширило перечень товаров и услуг, на которые можно направить средства социального контракта.

Как сообщал ТАСС, по итогам 2021 года было заключено более 5 тыс. социальных контрактов с жителями. За счет этой работы было трудоустроено около 2 тыс. человек. В прошлом году сумма выплаченной поддержки составил 378,2 млн рублей, что на 66 млн больше, чем в 2020 году.