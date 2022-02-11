Ставрополье направит более 130 млн рублей на закупку лекарств для лечения COVID-19

СТАВРОПОЛЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят 133,6 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

"Выделены 59 млн рублей из краевого бюджета на обеспечение амбулаторных пациентов лекарственными препаратами. Также у нас поступили средства 74,6 млн рублей из федерального бюджета на эти же цели", - сказал он.

Он добавил, что министерство ведет постоянный мониторинг по обеспеченности лекарствами аптечной сети и медицинских учреждений.

"В семь территорий края выехали автомобили, потому что поступили заявки о том, что необходимо пополнить запас лекарственных препаратов. Это непрекращающийся процесс. Ведется постоянный мониторинг обеспеченности лекарственными средствами", - уточнил Литвинов.

С начала пандемии на Ставрополье выявлено 160 527 случаев коронавируса, выздоровели 136 174 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 6 597 пациентов. В стационарах края проходят лечение 3 357 пациентов. Из них 352 пациента находятся в тяжелом состоянии.