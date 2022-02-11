Парковка в историческом центре Уфы станет платной с 1 июня

УФА, 11 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по созданию системы платных парковок начнет реализовываться в историческом центре Уфы с 1 июня. Будет создано порядка 3,7 тыс. машиномест, стоимость составит 40 рублей в час, сообщил журналистам в пятницу начальник Управления транспорта и связи мэрии города Олег Хмарин.

"Пилотный проект - это создание 3,7 тыс. парковочных мест, они будут размещаться в историческом центре города. Это территория в квадрате улиц Заки Валиди, Революционная, Айская, далее систему платных парковок планируется расширять. Вторым этапом предусматривается расширение до 5,5 тыс. мест, то есть еще больше покрыть центр города", - сообщил Хмарин.

По его словам, система платных парковок в центре Уфы будет внедрена с 1 июня 2022 года, стоимость составит 40 рублей в час. Платными станут парковки вдоль улиц, с учетом технической возможности и других вероятных ограничений. "В первую очередь важно, чтобы у нас всегда были свободные парковочные места. Ориентир - чтобы 75-80% парковочных мест должно быть занято, порядка 20-25% - всегда свободно, это количество свободных мест регулируется тарифом, мы произвели расчеты, пока выходим на 40 рублей в час", - добавил чиновник, отметив, что тариф может меняться.

Бесплатно припарковаться на этих местах можно будет с 21:00 до 07:00, а также в выходные и праздники. Контролировать новый порядок будут специальные автомобили, оснащенные камерами фото- и видеофиксации, и сотрудники управления. Официально в городе зарегистрировано порядка 500 тыс. автомобилей, население Уфы превышает 1,1 млн человек.