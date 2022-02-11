В РПЦ призвали к профилактике бесплодия в противовес практике суррогатного материнства

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Государство должно больше внимания уделять профилактике бесплодия и абортов, вкладывать в это серьезные средства и таким образом снижать распространение практики суррогатного материнства в стране. Такое мнение высказал в пятницу предстоятель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

"Мы знаем с вами, по данным Академии наук, ее представителей, что причиной бесплодия являются сегодня как беспорядочная половая жизнь, так и аборты. Мне кажется, нам надо задумываться о профилактике в этой области, серьезно задумываться, и вкладывать государственные деньги в этот вопрос. Потому что лучше всего, если люди будут рожать естественным путем, а не прибегать к таким дорогостоящим методам", - сказал священник на пресс-конференции, посвященной суррогатному материнству.

По его мнению, если оценить эффективность использования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) "с точки зрения роста демографического потенциала", то "это деньги, которые уходят в песок". "Гораздо более эффективным было бы направить эти средства на поощрение многодетных семей, которые сегодня огромные усилия предпринимают для того, чтобы хотя бы те льготы, которые им положены, получить, и являются фактически маргинальной частью нашего общества. <...> Многодетные семьи должны сегодня стать нормой - не героизмом и не маргинальным [явлением], а нормой", - сказал Лукьянов.

Он также посоветовал тем, кто собирается прибегнуть к практике суррогатного материнства из-за невозможности иметь собственных детей, задуматься об усыновлении детей-сирот, к чему неоднократно призывали священнослужители. Как подчеркнул Лукьянов, суррогатное материнство, которое Русская православная церковь как явление безусловно осуждает, не является безальтернативным способом решения проблем.

"Необходимо предпринимать шаги, чтобы ограничить практику суррогатного материнства в нашей стране. <...> У нас сегодня фактически отсутствует - именно из-за взрывного развития ВРТ - компетентная и серьезная индустрия лечения бесплодия. Фактически сегодня бесплодие не лечится: женщине очень быстро ставят соответствующий диагноз и отправляют на ВРТ, на какой-то из этих вариантов. Это тоже неправильно", - считает глава патриаршей комиссии.

Группа депутатов и сенаторов в декабре прошлого года внесла в Госдуму усовершенствованную редакцию законопроекта, которым предлагается ввести запрет для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России. Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. В РПЦ ранее поддержали указанный законопроект.