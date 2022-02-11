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Свердловские власти продлили действие ковид-сертификатов до 15 марта

В регионе действует обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Требование предъявлять ковид-сертификаты при входе в государственные учреждения, а также на базы отдыха, дома отдыха и санатории в Свердловской области продлено до 15 марта. Об этом сообщили в региональном оперштабе в пятницу.

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"До 15 марта продлен срок, когда QR-код или заменяющий его медицинский документ требуется для входа в государственные органы и органы местного самоуправления, государственные учреждения региона и муниципальные учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти, на базы отдыха, дома отдыха, санатории", - говорится в сообщении.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Дистанционное обучение сохраняется у учеников государственных колледжей, школьники 1-8 классов вернутся к очному обучению с 17 февраля. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено более 274 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 200 тыс. человек, 10 117 умерли.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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