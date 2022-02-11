В школах Подмосковья начали работать советники по воспитанию

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями появилась в школах Московской области в рамках пилотного проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ", в настоящее время советники работают уже в восьми образовательных учреждениях Одинцовского округа, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В этом году Московская область стала одним из пилотных регионов по реализации проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". В рамках проекта в образовательных организациях будет введена должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями", - приводятся в тексте слова зампреда правительства региона Ирины Каклюгиной.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время советники уже работают в восьми школах Одинцовского городского округа. Их основной задачей является формирование уважительного отношения к взрослым и окружающим, а также прививание правильных моральных ценностей.