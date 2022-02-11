"Росфото" открыл фестиваль британской фотографии в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "Росфото" представил в Санкт-Петербурге в пятницу персональную выставку культового фотографа агентства Magnum Photos Марка Пауэра. Она открыла фестиваль современной британской фотографии, в ходе которого помимо творческих встреч и онлайн-лекции через неделю откроется еще одна выставка целой плеяды современных британских фотографов, рассказала корреспонденту ТАСС куратор выставки, начальник выставочного отдела "Росфото" Александра Максимова.

"Фестиваль британской фотографии объединяет две фотовыставки. Первый - это персональная выставка Марка Пауэра. Второй проект - это групповая выставка британской фотографии, там в основном молодые авторы, известные и неизвестные, все они работают в Лондоне. <…> Выставка Марка Пауэра - это на самом деле уникальный проект. Потому что это первые раз, когда Марк Пауеэр показывает серии, связанные именно с Великобританией, для него самого это было очень интересно. Мы предложили ему такую идею, и она ему очень понравилось, потому что он никогда не разделял свои проекты по национальным призракам. И вот в первый раз он сам отделил те проекты, которые он создавал в Англии, которые посвящены Англии", - рассказала Максимова.

По ее словам, легенда Magnum Photos настолько заинтересовался в выставке, что вручную отпечатал все фотографии и сам отправил их в Петербург. Александра Максимова объясняет такой интерес Марка в том числе тем, что среди представленных работ будут и совсем ранние, те, которые сам Марк давно не выставлял. Кроме того, через неделю посетителей "Росфото" ожидает групповая выставка талантливых современных фотографов из Лондона. Обе экспозиции будут работать до 10 апреля 2022 года. Также в ходе Фестиваля британской фотографии специально подготовленная публичная программа, включающая творческие встречи с фотографами и онлайн-лекции. Среди спикеров выступят профессора британских университетов Дэвид Вотерверс и Мария Королькова.

Марк Пауэр обучался живописи в Брайтонском политехническом институте, а после его окончания в 1981 году отправился с фотокамерой в путешествие. Из путевых заметок его интерес к фотографии перерос в профессиональную деятельность, с 1983 года Марк Пауэр стал работать с различными британскими изданиями и благотворительными организациями. Он присоединился к Magnum Photos в качестве кандидата в 2002 году и стал полноправным членом в 2007 году. Его работы выставлялись во многих галереях и музеях по всему миру, находятся в коллекциях Музея Виктории и Альберта, Музея искусств округа Лос-Анджелес и в других собраниях. Является профессором фотографии Брайтонского университета.