Большинство преступлений совершают в РФ безработные мигранты среднего возраста

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин составил портрет мигрантов, которые чаще всего совершают преступления в России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, в пятницу председатель Следственного комитета принял участие в совещании Совета безопасности.

"Председатель СК России сообщил, что большинство преступлений совершается мигрантами среднего возраста, не работающими и не имеющими постоянного источника дохода, которые в основной своей массе не имеют профессионального образования", - отметили в СК.

Кроме того, зачастую они не владеют русским языком в объеме, достаточном для нормальной социализации в условиях современного общества. "При этом прослеживается прямая зависимость между уровнем образования и видом совершенного преступления", - добавили в СК.