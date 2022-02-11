Заболеваемость ковидом в Архангельской области за месяц выросла в 18 раз

АРХАНГЕЛЬСК, 11 февраля. /ТАСС/. Число заражений новой коронавирусной инфекцией в Архангельской области за месяц выросло более чем в 18 раз, за последние две недели - почти в два раза. В пятницу в регионе выявлено 3 770 новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба администрации региона, это максимум с начала пандемии.

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"Общее число новых случаев заболевания COVID-19 в регионе за минувшие сутки составило 3 770 человек", - указано в сообщении.

За сутки госпитализировано 200 пациентов с COVID-19, 1 453 человека накануне завершили полный курс лечения от коронавируса и выздоровели. "На данные статистики, безусловно, влияют результаты работы шести центров экспресс-тестирования, - приводит пресс-служба слова главы Минздрава области Александра Герштанского. - Суммарно с прошлой недели, когда начали функционировать пять дополнительных центров, исследование на новую коронавирусную инфекцию экспресс-методом прошли более 14 тыс. граждан".

Среди общего количества проведенных экспресс-тестов положительные результаты в разные сутки колеблются в пределах 20-40%.

С начала пандемии в регионе выявлено 171 776 случаев коронавирусной инфекции, из них 126 072 человека выздоровели, 2 011 умерли.