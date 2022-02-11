В Госдуме сообщили, что число жалоб по поводу вывоза мусора в Петербурге снизилось на 80%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Количество жалоб со стороны горожан на несвоевременный вывоз мусора в Санкт-Петербурге сократилось за месяц на 80%. Об этом в пятницу сообщил депутат Государственной думы, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Боярский.

"Тема обращения с отходами в целом волнует петербуржцев. В начале январе жители вынужденно стали заложниками саботажа и войны нескольких коммерческих структур. Сейчас ситуация стабильна, мусор регулярно вывозится. Жалоб поступает на 80% меньше, а возникающие вопросы решаются вручную точечно и оперативно", - говорится в сообщении Боярского, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

1 января в Петербурге стартовала мусорная реформа, и компания "Невский экологический оператор" приступила к работе в качестве регоператора. С начала новогодних праздников жители города стали жаловаться на несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Как сообщали ТАСС в пресс-службе регоператора, сложности возникли, в основном, в четырех районах города - Приморском, Выборгском, Калининском и правобережной части Невского района, они были связаны со сменой компании-подрядчика, обеспечивающей вывоз отходов. На ситуацию повлияло и недостаточное количество мусоровозов, контейнеров на площадках.

Ситуация была стабилизирована к концу месяца, но все еще оставалась сложной. В остальных 14 районах города масштабных проблем с вывозом ТКО не было.