Во Владикавказе до 2024 года капитально отремонтируют 13 школ

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Владикавказа проведут капитальный ремонт в 13 школах города до 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города в пятницу.

"Ремонт будет проходить в этом и следующем году по федеральной программе "Развитие образования" в 13 владикавказских школах, 10 из которых начнут ремонтировать уже в мае этого года. На время реконструкции дети продолжат учебу в других образовательных организациях", - говорится в сообщении.

Учебные процессы будут сохранены, включая внеклассную деятельность и организацию горячего питания. Также будет организован транспорт для школьников, которым придется учиться в других районах.

После обновления школы будут оснащены современным оборудованием. Планируется также дать ученикам возможность самостоятельно выбрать дизайн, интерьер классов.