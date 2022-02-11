В Москве могут установить памятники академику Сахарову и Фиделю Кастро

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Два новых памятника могут установить в Москве: экс-президенту Кубы Фиделю Кастро на одноименной площади в районе Сокол и академику Андрею Сахарову в сквере у Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям столичного парламента в пятницу.

Согласно проекту постановления Мосгордумы, новым документом предлагается включить предложения о возведении скульптурно-декоративной композиции, посвященной академику Андрею Сахарову, и памятника Фиделю Кастро в перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения.

Так, "скульптурно-декоративную композицию, посвященную академику", предлагается установить на площади Гагарина, рядом со зданием РАН, расположенным по адресу: Ленинский проспект, д. 32а, - на бульваре между зданием РАН, смотровой площадкой РАН и парком "Нескучный сад", над туннелем третьего транспортного кольца. Стоимость установки памятника составит 20 млн рублей, средства предоставляет Фонд сохранения культурного наследия. Памятник бывшему президенту республики Куба предлагают установить на площади Фиделя Кастро. Средства в размере 20 млн рублей предоставит ООГО "Российское военно-историческое общество".