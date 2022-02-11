Ульяновские власти продлили режим дистанционного обучения для школьников до 18 февраля

УЛЬЯНОВСК, 11 февраля. /ТАСС/. Школьники Ульяновской области продолжат обучение в дистанционном формате до 18 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства просвещения и воспитания региона.

Ранее образовательные учреждения Ульяновской области перешли на дистанционную форму обучения с 31 января по 6 февраля из-за роста случаев коронавируса среди несовершеннолетних. Затем, 4 февраля, было принято решение продлить дистанционное обучение во всех учебных заведениях региона - школах, колледжах и техникумах - до 14 февраля.

"Дистанционный формат обучения в Ульяновской области продлен по 18 февраля", - сказала собеседница агентства.

Уточняется, что с 21 февраля все школьники уйдут на плановые каникулы на неделю.

По последним данным, в Ульяновской области на амбулаторном лечении с коронавирусом находится более 16 тыс. человек, на стационарном - 1 182 человека. Для пациентов с подтвержденной инфекцией развернуто 1 348 коек, из них свободно 13%. В среднем в сутки прививается более 1 250 человек, общее число привитых составляет более 675 тыс. человек или 85% от подлежащих вакцинации. Ревакцинированы почти 110 тыс. жителей региона. Вакцинацию также прошли более 450 детей.