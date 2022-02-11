Кировские власти дополнительно привлекли для работы в поликлиниках около тысячи врачей

КИРОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией привлекли к работе в поликлиниках дополнительно тысячу врачей, усилив участковую службу вдвое за счет переформатирования работы медицинских учреждений. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 37,5 тыс. человек с COVID-19 и около 24 тыс. человек с гриппом и ОРВИ. При этом в целом количество вызовов на дом и явок в поликлиники выросло по сравнению с допандемийными значениями более чем в 10 раз, нагрузка на поликлиники в настоящее время колоссальна, а в поликлиниках образуются очереди. Также нагрузка на бригады скорой медицинской помощи выросла на 40%.

"В настоящее время в участковой службе поликлиник работает около 2 000 врачей и более 1 700 средних медицинских работника, из них дополнительно привлечено к работе с пациентами с ОРВИ и COVID-19 более 1 000 врачей и 900 средних медицинских работников", - сказал Черняев.

Он пояснил, что для усиления первичного звена здравоохранения в Кирове изменили порядок работы взрослых поликлиник: организованы амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, часть врачей-специалистов временно перешли на работу в первичное звено. Также в первичном звене работают студенты медицинского университета. Почти в 9 раз выросло количество звонков на Единую региональную информационно-справочную службу "122", поэтому пришлось увеличить число операторов линии в 10 раз.

"В настоящее время в кол-центрах и регистратурах поликлиник региона работает более 700 человек, дополнительно привлечено еще 400 работников, в том числе студентов медицинского университета и колледжа", - отметил министр.

В регионе увеличено количество бригад скорой медицинской помощи, количество диспетчеров скорой медицинской помощи. Власти также усилили работу неотложной службы, бригады неотложной помощи работают с 8:00 до 22:00, в том числе в выходные дни, а количество бригад увеличено до 85. Также увеличено время работы амбулаторных центров Кировского клинико-диагностического центра, в будние дни прием проходит с 07:00 до 20:00, в выходные - с 08:00 до 20:00.

В Кировской области за минувшие сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражений коронавирусом впервые за период пандемии. С 11 октября в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С 25 октября для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется ковид-сертификат. С 22 ноября сертификат необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.