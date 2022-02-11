В Минске заявили, что Киев не уведомлял об изменениях порядка въезда на Украину

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Белоруссия не получала от Украины официальной информации о каких-либо изменениях правил въезда на украинскую территорию. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Telegram-канала Госпогранкомитета Белоруссии.

"В адрес Госпогранкомитета Республики Беларусь от украинских коллег официальной информации о каких-либо изменениях правил и порядка въезда в Украину не поступало", - отмечается в сообщении.

Таким образом в погранведомстве отреагировали на то, что "в информационном пространстве распространяются сообщения об усилении мер контроля на украинской границе в отношении граждан Республики Беларусь". В частности, уточнили в Госпогранкомитете, речь идет об отказе гражданам Белоруссии во въезде на украинскую территорию без объяснения причин, проведении дополнительных операций с документами, а также записи опросов на видеокамеру.