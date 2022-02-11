Эксперт: решение о введение женского священства может вызвать раскол католической церкви

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Почти единодушный призыв католиков Германии к введению женского священства и отмене обязательного целибата для духовенства был очень неожиданным и может иметь непредсказуемые последствия для всей Римско-католической церкви, не исключена даже возможность ее раскола. Такое мнение высказал ТАСС ответственный секретарь "Католической энциклопедии", религиовед Алексей Юдин.

Ранее католическое информационное агентство CNA сообщило, что католическая община Германии на сессии Синодальной ассамблеи - собрании духовенства и мирян - проголосовала за введение женского священства, при этом "за" высказались 174 человека, "против" - 30, шестеро воздержались. Также члены ассамблеи выступили за отмену обязательного целибата (обета безбрачия) для священников. Папа Римский Франциск неоднократно заявлял, что в католической церкви священнослужителями могут быть только мужчины.

"Для меня результаты этого голосования были ошеломительными, а именно - такая пропорция "за" и "против". Можно сказать, решение было принято подавляющим большинством. И мы не можем сказать, что это какая-то группа маргиналов - это голос церкви. Как на это теперь будут реагировать во Франции, в Италии, в Испании? Понятно, что "сдетонировали" немцы, и пойдет какой-то процесс уже на другом совершенно уровне", - сказал Юдин.

При этом он обратил внимание на то, что среди тех, кто выступил против, были несколько женщин-богословов. "То есть, собственно, женщины-богословы выступают против введения женского духовенства", - заметил эксперт.

В целом, констатировал он, общий реформаторский настрой католического духовенства Германии хорошо известен, и в ряде других стран также могут быть приняты подобные решения. Эксперт не исключил, что немецких христиан могут поддержатьтакже католические общины во Франции, Великобритании, в скандинавских странах, поскольку там, по его словам, очень сильно протестантское влияние.

Новый Ватиканский собор

По словам Юдина, очевидно, что предстоящий в будущем Ватиканский (или Вселенский, как его называют католики) собор не сможет обойти вниманием указанные вопросы и ответы на них будут даны в соборных решениях. Пока же католические общины в разных странах отдельно высказываются и голосуют по актуальным темам в рамках "Синодального пути" - общего дискуссионного процесса в Католической церкви с участием духовенства и верующих.

Как напомнил эксперт, предыдущий собор, Второй Ватиканский, прошел уже более полувека назад, в 1962-1965 годах. Когда состоится новый собор, пока не известно, поскольку никакой очередности и графика в этом вопросе не существует.

Собеседник агентства предположил, что наверняка в разных странах найдутся те, кто не захочет ждать соборных постановлений, а захочет все решить "здесь и сейчас", и с этой целью они "поведут за собой других".

"К чему это приведет - конечно, во многом будет зависеть от выдержки и мудрости церковных властей. Потенциально да, раскол вполне возможен, безусловно, но это зависит от массы факторов", - заключил Юдин.