В Кировской области около 100 млн рублей направят на строительство 10 спортплощадок

КИРОВ, 11 февраля. /ТАСС/. В Кировской области планируют построить в 2022 году десять новых многофункциональных спортплощадок, а также в шести муниципальных образованиях оборудовать центры ГТО малыми спортплощадками. На эти цели направят более 100 млн рублей, сообщил ТАСС министр спорта и молодежной политики Кировской области Георгий Барминов.

"По государственной программе Кировской области "Развитие физической культуры и спорта" планируется возведение в 2022 году десяти многофункциональных спортивных площадок, в рамках программы "Газпром-детям" на эти цели направим более 92,9 млн рублей. Также благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" планируется оборудование центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) малыми спортивными площадками в шести муниципальных образованиях Кировской области - Верхошижемском, Вятскополянском, Оричевском, Сунском районах и Немском муниципальном округе. На эти цели будет направлено более 15 млн рублей за счет средств консолидированного бюджета", - рассказал Барминов.

По его словам, в этом году планируют построить крытые круглогодичные катки в Яранске, Омутнинске, Слободском и в областном центре. На ледовых аренах планируется развитие не только хоккея, но фигурного катания. Также построят два физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Кирове.

В 2022 году продолжится обновление оборудования спортшкол, а также ремонт спортучреждений. Благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" планируют приобрести спортоборудование и инвентарь для четырех спортивных школ олимпийского резерва на сумму более 7,5 млн рублей. Еще на сумму 7,8 млн рублей закупят оборудование, инвентарь и экипировку для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. Также более 23,5 млн рублей направят на оснащение оборудованием и инвентарем детско-юношеских спортшкол, спортивных школ и школ олимпийского резерва Кировской области, еще около 20 млн рублей - на оснащение учреждений, подведомственных министерству спорта и молодежной политики Кировской области.

Барминов отметил, что в этом году запланированы ремонтные работы в ряде спортивных учреждений, в том числе капитально отремонтируют спортшколу Яранского района и здание бассейна в поселке Лесной Верхнекамского района. Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Уни.

На территории Кировской области работают 55 физкультурно-спортивных организаций, и их число растет. За последние годы завершено строительство ФОКа в Советске, бассейна в Кирсе, реконструкция легкоатлетического манежа в Яранске, проведен ремонт стадиона в Котельниче и других объектов. В 2021 году на развитие физической культуры и спорта направлено более 881 млн рублей.