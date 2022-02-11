В Петербурге могут увеличить штраф за проезд в транспорте "зайцем" до 2,5 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,11 февраля. /ТАСС/.Размер штрафов за проезд без оплаты в общественном транспорте Петербурга могут увеличить в метро с 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей (2,5 раза), а в наземном с 500 рублей также до 2,5 тыс. рублей (в пять раз). Информация об этом появилась на сайте городской администрации в разделе "антикоррупционная экспертиза".

Инициатором внесения изменений в закон Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 (закон города об административных правонарушениях) стал комитет по транспорту.

"В пункте 1 статьи 40 (регламентирует штраф за проезд в метро без оплаты - ред.) слова "одной тысячи рублей" заменить словами "двух тысяч пятисот рублей". В пункте 1 статьи 41 (регламентирует штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте - прим. ТАСС) слова "пятисот рублей" заменить словами "двух тысяч пятисот рублей", - сказано в документе.

Антикоррупционная экспертиза законопроекта проводится до 24 февраля.

В документе также указано, что губернатору Санкт-Петербурга рекомендовано внести проект закона на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Максима Соколова. Закон вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает более 40% перевозок в городе. В среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. По данным портала "Городской наземный транспорт Санкт-Петербурга", годовой объем перевозок городским пассажирским транспортом общего пользования составляет около 2 миллиардов поездок.